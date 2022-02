Die beiden österreichischen Fußball-Teamspieler Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim) und Florian Kainz (1. FC Köln) sind vom deutschen Fachmagazin Kicker in die „Elf des Tages“ nominiert worden.

Baumgartner schoss am Wochenende die Hoffenheimer mit zwei späten Toren (85., 90.) zu einem 2:1-Heimsieg gegen Stuttgart und wurde erstmals in dieser Saison ausgezeichnet. Kainz erzielte beim 1:1 in Fürth die Kölner Führung (52.) und steht zum zweiten Mal in der „Elf des Tages“.

(APA)

Artikelbild: GEPA