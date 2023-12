Zwei Österreicherinnen in Engelberg knapp in den Top Ten

Die weiterhin ohne die angeschlagene Weltcup-Titelverteidigerin Eva Pinkelnig angetretenen Österreicherinnen warten auch nach dem vierten Bewerb der Skisprung-Saison noch auf einen Podestplatz. In Engelberg landeten am Samstag Jacqueline Seifriedsberger an neunter Stelle und unmittelbar dahinter Sara Marita Kramer knapp in den Top Ten. Die Slowenin Nika Prevc feierte bei kniffligen Windbedingungen ihren ersten Sieg. Weiter geht es nach Weihnachten in Garmisch.

Prevc gewann vor ihrer Landfrau Ema Klinec. Dritte wurde die Norwegerin Eirin Maria Kvandal. Die am Freitag vor Kramer viertplatzierte Seifriedsberger war diesmal deutlich weiter vom Podium entfernt. „Es war trotzdem ein cooles Wochenende von mir, das nehme ich mit“, sagte Seifriedsberger nach der Premiere der Frauen auf der Schweizer Großschanze. Julia Mühlbacher (18.) und Chiara Kreuzer (19.) kamen gerade noch unter die besten 20.

(APA)/Bild: GEPA