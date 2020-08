Zwei PSG-Spieler mit positivem Corona-Test

via

Zwei Spieler des Champions-League-Finalisten Paris Saint-Germain haben sich nach Angaben des Clubs mit dem Coronavirus infiziert. Das Duo habe sich in Quarantäne begeben, teilte PSG am Montagabend mit, ohne die Namen der Betroffenen zu nennen. Diese dürften den Saisonauftakt der Ligue 1 gegen Lens am 10. September verpassen.

Laut Medienberichten handelt es sich um die Argentinier Angel Di Maria und Leandro Paredes, die nach positiven Tests ihren Urlaub auf Ibiza abgebrochen haben sollen.

