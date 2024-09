Zwei Rapid-Ausfälle für Derby fix

Der SK Rapid muss im kommenden 343. Wiener Derby (ab 16:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) auf zwei Spieler verzichten.

Isak Jansson und Neo-Stürmer Ryan Mmaee werden den Hütteldorfern im Duell mit der Wiener Austria nicht zur Verfügung stehen. Jansson laborierte nach dem 3:2-Sieg gegen Red Bull Salzburg an einer Muskel-Überbelastung im Bein. Die ersten Prognosen deuteten auf eine Rückkehr Mitte September hin, der schwedische Flügelspieler fällt aber mit Problemen im Knie weiterhin aus. Der Ausfall von Jansson wiegt schwer: Der Offensivspieler zeigte mit vier Toren und drei Assists in seinen ersten elf Pflichtspieleinsätzen bereits auf.

Neuzugang Mmaee muss hingegen weiter auf sein Pflichtspiel-Debüt in Grün-Weiß warten. Der 26-Jährige kam nach seinem Transfer von Stoke City mit muskulären Problemen nach Wien und arbeitet weiter an seinem Comeback.

Jansson und Mmaee bei Rapid out – Hoffnung bei Burgstaller

Zwei Offensivkräfte werden Rapid also im Derby gegen die Austria sicher fehlen. Bei Guido Burgstaller gibt es allerdings wieder Hoffnung. Der 35-Jährige verletzte sich beim Sieg gegen Salzburg am Oberschenkelmuskel. Der Routinier steht aber wieder im Training und könnte rechtzeitig zum Duell mit dem Erzrivalen fit werden. Eine finale Entscheidung, ob Burgstaller im Kader steht, soll am Samstag fallen. Sein bisheriger etatmäßiger Sturmpartner Dion Beljo ist wieder fit und stand beim 1:1-Unentschieden gegen den Wolfsberger AC schon wieder in der Startelf.

Mit Thierry Gale (Kreuzbandriss), Ismail Seydi (Knie-OP), Noah Bischof (unbekannt), Bernhard Zimmermann (Kreuzbandriss), Furkan Dursun (unbekannt) und Ferdy Druijf (Knieverletzung) fehlen den Hütteldorfern aktuell zahlreiche Offensivkräfte.

Bild: GEPA