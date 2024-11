Zwei Rückkehrer! Rangnick gibt ÖFB-Kader für Nations League bekannt

Die Verteidiger Kevin Danso und Maximilian Wöber kehren für die Nations-League-Spiele am 14. November in Almaty gegen Kasachstan und am 17. November in Wien gegen Slowenien in den Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zurück.

Danso stand zuletzt bei der EM in Deutschland im ÖFB-Aufgebot und fehlte danach wegen umfangreicher Untersuchungen zu angeblichen Herzproblemen. Wöber musste den Oktober-Lehrgang infolge einer Knie-OP auslassen.

Grünes Licht! ÖFB-Teamchef Rangnick nominiert Danso für Nations League

Dafür stehen die zuletzt nominierten Abwehrspieler Flavius Daniliuc, Marco Friedl und Leopold Querfeld nur noch auf der Abrufliste, auf der erstmals auch Offensivmann Raul Florucz vom slowenischen Tabellenführer Olimpija Ljubljana aufscheint. Sollte die Auswahl von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick die beiden abschließenden Nations-League-Partien gewinnen, würde man die Gruppe 3 von Liga B auf Rang eins beenden und damit zu den Top-Nationen in die höchste Liga aufsteigen.

Der ÖFB-Kader im Überblick:

Tor: Niklas Hedl (SK Rapid/1 Länderspiel), Patrick Pentz (Bröndby IF/13), Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg/16)

Abwehr: Kevin Danso (RC Lens/23/0 Tore), Philipp Lienhart (SC Freiburg/27/3), Phillipp Mwene (FSV Mainz/18/0), Stefan Posch (Bologna FC/40/2), Alexander Prass (TSG 1899 Hoffenheim/12/0), Michael Svoboda (Venezia FC/2/0), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam/15/2), Maximilian Wöber (Leeds United/29/0)

Mittelfeld: Christoph Baumgartner (RB Leipzig/46/17), Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim/49/1), Konrad Laimer (FC Bayern München/44/5), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund/86/20), Romano Schmid (SV Werder Bremen/19/1), Matthias Seidl (SK Rapid/7/1), Nicolas Seiwald (RB Leipzig/32/0), Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach/2/0), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg/19/1)

Angriff: Junior Adamu (SC Freiburg/8/0), Marko Arnautovic (Inter Mailand/120/39), Michael Gregoritsch (SC Freiburg/60/17), Andreas Weimann (Blackburn Rovers/25/2)

Auf Abruf: Nicolas Kristof (SV Elversberg/0), Dejan Stojanovic (SCR Altach/0) – Samson Baidoo (FC Red Bull Salzburg/1/0), Flavius Daniliuc (Hellas Verona/3/0), Marco Friedl (SV Werder Bremen/5/0), Leopold Querfeld (Union Berlin/4/0), Thierno Ballo (WAC/0), Marco Grüll (SV Werder Bremen/5/0), Dejan Ljubicic (1. FC Köln/9/1), Florian Kainz (1. FC Köln/28/1), Maximilian Entrup (LASK/3/1), Raul Florucz (Olimpija Ljubljana/0), Arnel Jakupovic (NK Osijek/0)

(APA)

Beitragsbild: GEPA