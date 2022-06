Zwei Salzburger dabei: Die zehn teuersten Transfers des Sommers

via

via Sky Sport Austria

Brütende Hitze, Grillgeruch und viele Transfer-News: Der Sommer ist da. Für die Kaderplaner ist es die wichtigste Phase des Jahres. Sie beginnt gerade erst, aber zahlreiche Top-Transfers sind bereits fix. Sky Sport präsentiert die bislang zehn teuersten Deals.

Der Trend wurde durch die Corona-Pandemie nur leicht gebremst: Die Top-Klubs im Fußball nehmen immer mehr Geld für die Superstars der Szene in die Hand. Im Sommer, zwischen den Saisons, ist es Zeit für die großen, namhaften Neuzugänge und wir stehen noch ganz am Anfang dieser Phase.

Trotzdem ist schon einiges passiert: Mit Antonio Rüdiger, Niklas Süle oder Noussair Mazraoui wechselte so manch ein Star den Verein ablösefrei, andere wurden per Ablösesumme aus ihren laufenden Verträgen freigekauft.

Aber wer war am teuersten? Erling Haaland liegt mit seinem Wechsel zu Manchester City nur auf Platz drei …

Die zehn teuersten Transfers des Sommers*

PLATZ 1: Aurelien Tchouameni – 80 Mio. Euro // Der junge Franzose gilt als Top-Talent im zentralen Mittelfeld und glänzte vergangene Spielzeit bei der AS Monaco. Es ist der drittteuerste Transfer der Vereinsgeschichte von Real Madrid.

PLATZ 2: Darwin Nunez – 75 Mio. Euro // Der Uruguayer erzielte in der abgelaufenen Saison in 28 Ligaspielen für Benfica Lissabon 26 Tore, was Klopp davon überzeugte ihn zum FC Liverpool zu holen.

PLATZ 3: Erling Haaland – 60 Mio. Euro // Schon lange bekannt, doch erst seit einigen Tagen offiziell: Der Norweger tritt in die Fußstapfen seines Vaters und wechselt zu Manchester City.

PLATZ 4: Federico Chiesa – 40 Mio. Euro // Juventus hatte den Europameister bereits im letzten Sommer per Leihe nach Turin gelotst und zieht die Kaufoption für den 24-Jährigen.

PLATZ 5: Nuno Mendes – 38 Mio. Euro // Das Sporting-Eigengewächs war die abgelaufene Saison nach Paris verliehen und spielte sich dort als Linksverteidiger fest. Nun verpflichtet PSG den 19-jährigen Portugiesen fest.

PLATZ 6: Brenden Aaronson – 32,84 Mio. Euro // Der flinke US-Amerikaner verlässt RB Salzburg in Richtung Leeds United. Fünf Mio. Euro der Ablöse für den Mittelfeldspieler gehen an seinen Ausbildungsverein Philadelphia Union.

PLATZ 7: Diego Carlos – 31 Mio. Euro // Nach drei Jahren beim FC Sevilla wechselt der brasilianische Innenverteidiger in die Premier League. Sein neuer Arbeitgeber: Steven Gerrards Aston Villa.

PLATZ 8: Karim Adeyemi – 30 Mio. Euro // Das Offensivtalent machte in Salzburg vergangene Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und entschied sich für einen Wechsel nach Dortmund. Der Nationalspieler unterschreibt beim BVB bis 2027.

PLATZ 9: Joaquin Correa – 23,6 Mio. Euro // Auch der Argentinier spielte bereits auf Leihbasis bei seinem Käufer. Der Offensivmann überzeugte bei Inter Mailand und wechselt fest von Lazio Rom zu den Nerazzurri.

PLATZ 10: Jeremie Boga – 22 Mio. Euro // Schon im Januar wechselte der 25-Jährige auf Leihbasis von Sassoulo nach Bergamo. Nun verplichtet Atalanta den Stürmer fest.

(skysport.de) / Bild: Imago