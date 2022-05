Zwei-Satz-Erfolg: Djokovic folgt Zverev & Tsitsipas ins Rom-Habfinale

Das Masters-1000-Tennisturnier in Rom erlebt im Halbfinale eine Neuauflage des Vorschlussrunden-Duells von Alexander Zverev mit Stefanos Tsitsipas von der Vorwoche in Madrid. Der Deutsche Zverev zog am Freitag mit einem 7:5,6:2-Sieg über den Chilenen Cristian Garin unter die letzten vier ein, der Grieche Tsitsipas durch ein 7:6(5),6:2 gegen den Südtiroler Jannik Sinner. Weiter kam auch Novak Djokvovic, um den Finalplatz geht es für den Serben gegen den Norweger Casper Ruud.

In Madrid setzte sich Zverev gegen Tsitsipas in drei Sätzen durch, zum Auftakt der Sandplatz-Saison in Monte Carlo hatte der Hellene in zwei Durchgängen die Oberhand behalten. Er führt im Head-to-Head mit 7:4. Ein kleiner Aufreger im Match von Tsitsipas war, als just bei seinem Matchball ein Zuschauer ein gesundheitliches Problem hatte und die Partie unterbrochen werden musste.

Djokovic sicherte sich mit seinem 7:5,7:6(1)-Erfolg gegen Felix Auger-Aliassime den Status als Weltranglistenerster, er wird damit bei den French Open topgesetzt sein. Es war das erste Duell mit dem Kanadier auf der Tour. Der Nordamerikaner ist allerdings erst 21 Jahre alt und doch bereits Weltranglisten-Neunter. Das übertrumpft nur Carlos Alcaraz, der 19-jährige Weltranglisten-Sechste. Ruud ist auch erst 23 Jahre und Ranking-Zehnter, er schaltete den Kanadier Denis Shapovalov mit 7:6(7),7:5 aus.

VIDEO: Ruud nach Sieg gegen Shapovalov im Halbfinale

Im Frauen-Turnier bedeutete ein 7:6(2),6:0 über die Kanadierin Bianca Andreescu den 26. Sieg von Iga Swiatek in Folge, womit ihr noch einer auf die 27 Erfolge en suite von Serena Williams im Zeitraum 2014/15 fehlen. Für die 20-jährige Swiatek geht es um ihren heuer fünften Titel, dem insgesamt zweiten auf Sand. Vor Stuttgart hatte die Polin auf Hartplatz in Doha, Indian Wells, und Miami triumphiert. Als Nächste versucht die Weißrussin Aryna Sabalenka, den Erfolgslauf der Weltranglistenersten zu stoppen.

Hat Swiatek beide heurigen Duelle der beiden gewonnen, baut Ons Jabeur in der anderen Rasterhälfte auf das Selbstvertrauen aus ihrem Madrider Titelgewinn. Im Viertelfinale von Rom gab sie der Griechen Maria Sakkari mit 1:6,7:5,6:1 das Nachsehen. Für die Tunesierin war es auch schon der zehnte Sieg in Folge. Nummer elf soll aus ihrer Sicht gegen Darja Kasatkina folgen. Die Russin profitierte beim Stand von 6:4,3:2 von der verletzungsbedingten Aufgabe der Schweizerin Jil Teichmann.

(APA).

Beitragsbild: Imago.