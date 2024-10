Zwei Serie-A-Klubs zeigen Interesse an Balotelli

Stürmt Mario Balotelli bald wieder in der Serie A?

Die Tageszeitung La Repubblica schreibt, dass der 34-Jährige das Interesse vom FC Torino und dem FC Genua geweckt hat. Auch der italienische Transferexperte Fabrizio Romano bestätigt Genuas Interesse. Seit Sommer ist der Angreifer vereinslos. Zuletzt streifte sich der Champions-League-Sieger von 2010 das Trikot von Adana Demirspor über.

In der Serie A stürmte Balotelli zuletzt in der Saison 2019/20 für Brescia Calcio. In 141 Spielen der italienischen Eliteliga knipste der 36-malige Nationalspieler 52 Mal.

Bei Torino würde Balotelli auf ÖFB-Legionär Valentino Lazaro treffen.

Bild: Imago