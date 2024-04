Der American-Football-Club Vienna Vikings trägt seine Heimspiele in der European League of Football in Wien und Wiener Neustadt aus.

Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Die ersten beiden Heimspiele Anfang Juni werden in der Generali Arena ausgetragen, die restlichen vier Spiele in Wiener Neustadt.

(APA) / Bild: GEPA