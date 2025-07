Zwei Startelf-Debütanten: Die Austria-Aufstellung in Voitsberg

Drei Tage nach dem 2:0-Heimsieg in der Conference-League-Qualifikation gegen Spaeri Tiflis steht für den FK Austria Wien am heutigen Sonntag das zweite Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm. In der ersten ÖFB-Cup-Runde treffen die „Veilchen“ auswärts auf Zweitliga-Absteiger ASK Voitsberg. Diese Startelf schickt Austria-Trainer Stephan Helm auf den Platz:

Mit Neuzugang Noah Botic sowie dem 20-jährigen Matteo Schablas gibt es zwei Startelf-Debütanten. Außerdem rücken im Vergleich zum Erfolg in der Conference-League-Qualifikation Torhüter Mirko Kos und Verteidiger Johannes Handl in die Startformation.

Artikelbild: GEPA