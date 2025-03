Zwei Stürmer: So startet das ÖFB-Team gegen Serbien

Österreichs Fußball-Nationalteam nimmt das erste Länderspiel des neuen Jahres am Donnerstagabend in Wien mit Alexander Schlager im Tor in Angriff.

Der Salzburg-Goalie erhielt von Teamchef Ralf Rangnick den Vorzug gegenüber Patrick Pentz. Dazu setzt Rangnick im Play-off-Hinspiel um den Aufstieg in die Liga A der Nations League gegen Serbien erstmals seit eineinhalb Jahren im Sturm auf Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch gemeinsam in der Startformation.

Zuletzt hatten Arnautovic und Gregoritsch im September 2023 in der EM-Qualifikation in Schweden (3:1) als ÖFB-Sturmduo begonnen. Patrick Wimmer hilft gegen Serbien als Rechtsverteidiger aus, im zentralen defensiven Mittelfeld agieren Nicolas Seiwald und Florian Grillitsch. Kapitän David Alaba gibt in der Innenverteidigung wie erwartet 485 Tage nach seinem bisher letzten Länderspiel am 21. November 2023 gegen Deutschland (2:0) sein Nationalteam-Comeback.

Die Aufstellung des ÖFB-Teams:

So starten die Gäste aus Serbien:

(APA) / Bild: GEPA