Zwei Top-Klubs bereiten wohl „monströses Angebot“ für Höjlund vor

via Sky Sport Austria

Ex-Sturm-Kicker Rasmus Höjlund steht bei zwei europäischen Top-Klubs wohl ganz oben auf der Wunschliste.

Wie „La Repubblica“ berichtet, sind Real Madrid und Arsenal am Stürmer interessiert. Die beiden Vereine sollen dem Bericht zufolge „monströse Angebote“ planen. Real-Präsident Florentino Perez sieht in Höjlund angeblich einen potenziellen Nachfolger für Stürmer-Star Karim Benzema.

Der 20-jährige Däne erzielte in der aktuellen Saison bislang sieben Tore und leistete zwei Assists in 21 Pflichtspielen. Im Jahr 2023 hat der Stürmer in acht Liga-Spielen schon fünf Mal getroffen.

Für einen Transfer im Sommer, muss man wohl tief in die Tasche greifen. Sturm verkaufte den Angreifer im August 2022 für 17,2 Millionen Euro nach Bergamo. Bei den Italienern besitzt Höjlund einen Vertrag bis 2027.

Bild: Imago