„Zwei von acht Etappen“: Kolumbiens Muñoz denkt groß

Luis Díaz schloss Matchwinner Daniel Muñoz lange in seine Arme und gab ihm im Regen von Guadalajara einige warme Worte mit auf den Weg. Nach dem zweiten Sieg im zweiten WM-Spiel war diesmal nicht der Bayern-Star der gefeierte Mann der Kolumbianer, sondern der 30 Jahre alte Rechtsverteidiger von Crystal Palace. Und der dachte nach dem hart erkämpften 1:0 (0:0) gegen die DR Kongo groß.

„Wir haben zwei von acht Etappen hinter uns und gehen Schritt für Schritt. Jetzt werden wir uns auf Portugal konzentrieren“, sagte Muñoz, der in der 76. Minute das Siegtor erzielt und die Kolumbianer damit vorzeitig in die K.o.-Phase geführt hatte.

Für Muñoz war es schon der zweite Turniertreffer, nachdem er beim Auftakt gegen Usbekistan (3:1) ebenfalls zum wichtigen 1:0 getroffen hatte. Neben Díaz und Antreiber James Rodríguez kristallisiert sich Muñoz als Erfolgsgarant der Südamerikaner heraus – den Ruhm will der Profi aus der kolumbianischen Goldgräber-Stadt Amalfi aber mit seinen Teamkollegen und den Fans teilen.

Muñoz: „Hir sind wir alle Stars“

„Hier sind wir alle Stars. Die drei Punkte haben wir gemeinsam erreicht: Kolumbien, all diese Menschen – ich glaube, das gehört uns allen“, sagte Muñoz, der bei Crystal Palace unter Trainer Oliver Glasner in der abgelaufenen Saison zu den Stammkräften zählte und mit dem Premier-League-Klub die Conference League gewann. „Und letztendlich sind wir eine Familie. Ich glaube, hier heißt der Star Kolumbien“.