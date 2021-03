Zweistellig! Japan demontiert Mongolei in WM-Qualifikation

Japans Fußball-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zur WM 2022 einen Sieg in zweistelliger Höhe gefeiert.

Gegen Außenseiter Mongolei setzten sich die Japaner am Dienstag mit 14:0 (5:0) durch. In Asien wird derzeit die zweite Phase der Qualifikation für das Turnier in Katar gespielt, Japan könnte gegen Myanmar Anfang Juni vorzeitig den Aufstieg in die dritte Runde fixieren.

Der aktuell für Southampton spielende Ex-Salzburger Takumi Minamino eröffnete in Chiba den Torreigen. Die Mongolei musste aufgrund von Corona-Beschränkungen ihr Heimspiel in Japan bestreiten. Gespielt wurde vor leeren Rängen. Als Rekordsieg in Länderspielen steht Australiens 31:0 gegen Amerikanisch-Samoa in der WM-Qualifikation aus dem Jahr 2001 zu Buche.

(APA) / Bild: Imago