Zweistellige Millionensumme! Hoffenheim schnappt sich Defensiv-Talent

Für Rots legt der deutsche Bundesligist eine ordentliche Stange Geld auf den Tisch von Twente und bezahlt so zwölf Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen an den Eredivisie-Klub. Der niederländische Verein sicherte sich außerdem eine Weiterverkaufsbeteiligung bei seinem Talent. Offiziell verkündet wird der Transfer zeitnah.

Rots war in der zurückliegenden Spielzeit mit seinen 20 Jahren unangefochtener Stammspieler beim Verein aus Enschede und absolvierte 37 Partien, wobei er fünf Treffer erzielte und vier weitere Tore vorbereitete.

(Red.)

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