Zweistellige Millionensumme! Hoffenheim schnappt sich Defensiv-Talent
Nach Sky Sport Informationen verpflichtet die TSG Hoffenheim den niederländischen Youngster Mats Rots.
Für dieses Niederlande-Juwel greift Geschäftsführer Sport Andreas Schicker tief in die Tasche!
Nach Sky Sport Informationen zieht es Twente-Verteidiger Mats Rots in den Kraichgau. Die Hoffenheimer erzielten mit dem 20-Jährigen eine vollständige Einigung, woraufhin das Defensiv-Talent auch bereits seinen neuen Vertrag, der bis 2031 gültig ist, bei der TSG unterschrieb.