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Nach Sky Sport Informationen verpflichtet die TSG Hoffenheim den niederländischen Youngster Mats Rots.
Deutsche Bundesliga

Zweistellige Millionensumme! Hoffenheim schnappt sich Defensiv-Talent

Nach Sky Sport Informationen verpflichtet die TSG Hoffenheim den niederländischen Youngster Mats Rots.

Für dieses Niederlande-Juwel greift Geschäftsführer Sport Andreas Schicker tief in die Tasche!

Nach Sky Sport Informationen zieht es Twente-Verteidiger Mats Rots in den Kraichgau. Die Hoffenheimer erzielten mit dem 20-Jährigen eine vollständige Einigung, woraufhin das Defensiv-Talent auch bereits seinen neuen Vertrag, der bis 2031 gültig ist, bei der TSG unterschrieb.

Zweitteuerster TSG-Transfer der Vereinsgeschichte

Für Rots legt der deutsche Bundesligist eine ordentliche Stange Geld auf den Tisch von Twente und bezahlt so zwölf Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen an den Eredivisie-Klub. Der niederländische Verein sicherte sich außerdem eine Weiterverkaufsbeteiligung bei seinem Talent. Offiziell verkündet wird der Transfer zeitnah.

Rots war in der zurückliegenden Spielzeit mit seinen 20 Jahren unangefochtener Stammspieler beim Verein aus Enschede und absolvierte 37 Partien, wobei er fünf Treffer erzielte und vier weitere Tore vorbereitete.

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(Red.)

Bild: Imago