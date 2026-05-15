Zweite Amtszeit endet: Vienna und Kleer gehen getrennte Wege

Der First Vienna FC und Cheftrainer Hans Kleer werden ihre Zusammenarbeit nach Saisonende beenden. Der Vertrag des 56-Jährigen läuft aus und wird nicht verlängert. Auch Co-Trainer Drazen Grujicic verlässt den Verein.

Kleer hatte die Vienna im vergangenen Herbst übernommen und führte die Mannschaft in 24 Pflichtspielen zu zehn Siegen, fünf Unentschieden und neun Niederlagen. Die Saison beendet der Traditionsklub auf Rang sieben der ADMIRAL 2. Liga.

Der Verein kündigte zudem an, sich für die kommende Saison sportlich neu auszurichten. Über die Nachfolge auf der Trainerposition soll zeitnah informiert werden.

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(Red.) / Bild: GEPA