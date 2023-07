Zweiter im Schlusssprint: Gall schrammt an nächstem Tour-Etappensieg vorbei

Felix Gall hat seinen zweiten Etappensieg bei der Tour de France am vorletzten Tag als Zweiter nur knapp verpasst.

Der Osttiroler musste sich am Samstag in Le Markstein in den Vogesen im Sprint einer Fünferspitzengruppe nur dem Slowenen Tadej Pogacar geschlagen geben. Hinter Gall auf Rang drei landete der designierte Gesamtsieger Jonas Vingegaard aus Dänemark.

Den möglichen Gewinn des Bergtrikots verpasste Gall, es ging an den Italiener Giulio Ciccone. Im Gesamtklassement liegt er vor dem traditionell als Ehrenrunde gefahrenen Finale in Paris am Sonntag weiterhin an der achten Stelle.

(APA.)

Beitragsbild: Imago.