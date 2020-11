Zweiter positiver Coronatest bei Liverpool-Star Salah

Bei Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah ist auch ein zweiter Coronavirus-Test positiv ausgefallen.

Das teilte der ägyptische Fußballverband am Mittwoch mit. Der 28-Jährige hatte bereits vergangene Woche ein positives Testergebnis erhalten. Salah befindet sich in Selbstisolation und fehlt Liverpool beim Ligaspiel gegen Leicester City am Sonntag sowie bei der Champions-League-Begegnung gegen Atalanta Bergamo am kommenden Mittwoch.

Berichten zufolge zeigt Salah milde Symptome. Mit dem Coronavirus infiziert ist laut Angaben des ägyptischen Verbandes auch Mittelfeldspieler Mohamed Elneny, der bei Arsenal unter Vertrag steht.

