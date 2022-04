Zweiter Sieg für BC Vienna im BSL-Viertelfinale

Der BC Vienna hat am Donnerstag als einziges Team auch sein zweites Spiel der Viertelfinalserie (best of 5) der Basketball-Superliga der Männer gewonnen.

Die Wiener siegten in Traiskirchen mit 86:65 neuerlich souverän. SKN St. Pölten mit 87:75 gegen UBSC Graz, die Kapfenberg Bulls mit 63:59 gegen die Oberwart Gunners und die Flyers Wels mit 82:67 gegen die Swans Gmunden glichen hingegen vor den eigenen Fans gegen die vermeintlichen Favoriten aus.

Die Wiener könnten am Samstag mit dem dritten Erfolg gegen die Niederösterreicher als einziges Team bereits ins Halbfinale einziehen. In den drei übrigen Duellen sind mindestens vier Partien nötig. Am engsten verlief am Donnerstag das Match in Kapfenberg, wo die Gastgeber im Finish den knappen Sieg gegen die Burgenländer ins Trockene brachten.

(APA)/Bild: GEPA