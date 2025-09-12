Zweiter Sieg: Packers gewinnen auch gegen Commanders

Die Green Bay Packers haben mit einem dominanten Auftritt auch ihr zweites Spiel in der neuen NFL-Saison gewonnen.

Das Team um Star-Neuzugang Micah Parsons schlug die Washington Commanders im heimischen Lambeau Field mit 27:18 und startete erstmals seit 2020 mit zwei Siegen. Am ersten Spieltag hatten die Packers bereits die in der vergangenen Spielzeit so starken Detroit Lions um den deutsch-amerikanischen Football-Profi Amon-Ra St. Brown mit 27:13 geschlagen.

Verletzungspech bei Washington

Green Bay ist damit erst das fünfte Team in der Super Bowl-Ära (seit 1966), das seine ersten beiden Spiele gegen Teams gewinnt, die in der vorangegangenen Spielzeit zwölf oder mehr Spiele gewonnen haben. Ausschlaggebend für den Erfolg war vor allem die erneut starke Defense um Parsons, außerdem spielte Quarterback Jordan Love mit 214 Yards in den ersten beiden Vierteln seine statistisch bislang beste erste Halbzeit der Karriere.

Insgesamt warf er letztlich für 292 Yards, sein Gegenüber Jayden Daniels schaffte über die gesamte Spieldauer 200 geworfene Yards. Washington kam nach dem frühen Rückstand von 0:14 nie mehr wirklich heran und kassierte die erste Saison-Niederlage. Während des Spiels verloren die Commanders zudem Running Back Austin Ekeler mit einer Verletzung an der Achillessehne.

(SID) / Bild: Imago