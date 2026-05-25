Zweiter Sieg: Titel-Matchball für Oberwart Gunners
Den Oberwart Gunners fehlt in der Basketball-Superliga der Männer nur noch ein Sieg zur erfolgreichen Titelverteidigung.
Die Burgenländer setzten sich im umkämpften zweiten Spiel der „best of five“-Finalserie am Pfingstmontag 79:76 (44:36) gegen die Kapfenberg Bulls durch. Vor 1.400 Zuschauern in Oberwart war Glenn Taylor Jr. mit 21 Punkten der Topscorer einer Partie, die hin und her wogte. Die Gäste gaben im Finish einen 76:71-Vorsprung aus der Hand.
Das dritte Match findet am Samstag (18.00 Uhr) in Kapfenberg statt. „Sehr harter Fight, sehr guter Kampf von Kapfenberg. Am Ende haben wir wieder unseren Flow gefunden und schlussendlich verdient gewonnen“, meinte Gunners-Kapitän Sebastian Käferle. Bulls-Coach Klym Artamonov musste Oberwart erneut zum knappen Erfolg gratulieren. „In den entscheidenden Momenten haben wir ein paar Fehler und Ballverluste gemacht, die uns das Spiel gekostet haben. Es ist aber noch nicht vorbei, wir sehen uns in Kapfenberg“, sagte Artamonov. Für Oberwart geht es um den dritten Titel in Serie. Kapfenberg hatte vor der Finalserie makellose Play-offs gespielt.
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(APA)/Bild: GEPA