via

via Sky Sport Austria

Golfprofi Bernd Wiesberger mischt beim Turnier der Asian-Tour in Ägypten am Sonntag um den Sieg mit.

Der Burgenländer geht in Kairo nach Runden von 66, 67 und 65 Schlägen mit zwölf unter Par gleichauf mit Richard Lee (CAN) als Zweiter in den Schlusstag. Spitzenreiter Andy Ogletree (USA) hat drei Strokes Vorsprung auf das Duo.

(APA).

Beitragsbild: Imago.