Zweites Halbfinale im DFB-Pokal: Stuttgart gegen Frankfurt heute live bei Sky

Am Mittwochabend wird der zweite Finalist im DFB-P0kal ermittelt. Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart erwartet den noch amtierenden Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt um Trainer Oliver Glasner.

Während Stuttgart erstmals seit zehn Jahren wieder ins Finale einziehen will, wäre es für die Eintracht nach der Finalniederlage 2017 und dem Titelgewinn 2018 die dritte Finalteilnahme der jüngsten Vergangenheit. Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich ab 20:15 Uhr live aus Stuttgart, Wolff Fuss kommentiert das zweite Halbfinale. Mit dem Sky X Traumpass das Spiel live streamen!

Mittwoch:

20:15 Uhr: VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

Sky Q Kund:innen haben zudem die Möglichkeit, beide Partien auf Sky Sport UHD live auch in Ultra HD zu erleben. Das 80. Pokalfinale am 3. Juni wird Sky ebenfalls live und in Ultra HD übertragen.

