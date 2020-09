Match-Termin steht: Thiem klarer Favorit gegen Sock

Der als Nummer drei gesetzte Dominic Thiem absolviert sein Zweitrundenspiel bei den Tennis-French-Open gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Jack Sock am Mittwoch als zweite Partie nach 11.00 Uhr.

Ausgetragen wird es auf dem Court Suzanne-Lenglen. Zuvor matchen sich dort der auf Position 16 eingestufte Schweizer Stan Wawrinka und der Deutsche Dominik Koepfer. Auch Jurij Rodionov ist am Mittwoch wieder im Einsatz.

Der 21-Jährige tritt auf dem Court 11 ebenfalls im zweiten Spiel des Tages an, im Kampf um den Einzug in die dritte Runde geht es dabei gegen den Slowaken Norbert Gombos. Rodionov wird voraussichtlich früher als sein Landsmann Thiem starten, da zuvor ein Zweitrundenspiel des Damenbewerbs stattfindet. Mit Philipp Oswald und Dennis Novak steigen am Mittwoch auch zwei ÖTV-Spieler ins Doppelgeschehen ein.

(APA)

Beitragsbild: GEPA