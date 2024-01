Zweites NFL-Gastspiel: Carolina Panthers spielen in München

Das erste Team für das zweite NFL-Gastspiel in München steht fest: Wie die US-Football-Profiliga am Donnerstag mitteilte, werden die Carolina Panthers im Rahmen der „NFL International Games“ eines ihrer Hauptrundenspiele der Saison 2024/25 in der bayerischen Landeshauptstadt austragen. Den Termin und den Gegner gibt die NFL bei der Veröffentlichung des Spielplans im Frühjahr bekannt.

Nachdem in Frankfurt im Vorjahr in den Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes der Super-Bowl-Sieger aufgeschlagen war, spielt in München im Herbst das schwächste Team dieser Saison. In der am vergangenen Sonntag abgeschlossenen Hauptrunde gewann Carolina nur zwei von 17 Spielen.

„Es ist eine Ehre für die Carolina Panthers, 2024 in München zu spielen“, sagte Panthers-Eigentümer David Tepper: „Wir freuen uns darauf, die Beziehungen zu unseren deutschen Fans zu vertiefen, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten und unsere Marke weltweit weiter auszubauen.“

Die Partie in der nächsten Saison ist die vierte, die in Deutschland ausgetragen wird und nach dem Deutschland-Debüt im Herbst 2022 die zweite im Stadion von Fußball-Rekordmeister Bayern München. Das erste Gastspiel der NFL zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks sei „ein unvergessliches Erlebnis“ gewesen, sagte Andreas Jung, Marketingvorstand des FC Bayern: „Daran wollen wir anknüpfen.“

Neben des Heimteams für das Spiel in München gab die NFL auch die ersten Mannschaften der drei „International Games“ in London bekannt. Dort werden unter anderem die Chicago Bears, die Minnesota Vikings und die Jacksonville Jaguars antreten.

(APA)/Bild: Imago