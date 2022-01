Zweites Streif-Abfahrtstraining auf verkürzter Strecke

Das zweite Abfahrtstraining der alpinen Ski-Männer in Kitzbühel wird nur auf verkürzter Strecke in Szene gehen (11.30 Uhr).

Wegen der aktuellen Wettersituation sei der Start zur Alten Schneise herabgesetzt worden, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. In Kitzbühel hatte es in den Morgenstunden leicht zu schneien begonnen.

Programmänderung fürs Kitzbühel-Wochenende

Die Wetterprognosen für das Wochenende haben bereits eine Programmänderung für die alpinen Hahnenkammrennen in Kitzbühel notwendig gemacht.



Der Slalom-Klassiker der Männer auf dem Ganslernhang soll nun bereits am Samstag (10.15/13.45) in Szene gehen, eingebettet in die zwei Abfahrten am Freitag (11.30) und Sonntag (13.30). Für Samstag sind laut Wetterprognosen 30 bis 60 Zentimeter Neuschnee möglich, weshalb das einfacher durchführbare Technikrennen vorgezogen wurde.

(APA) / Bild: GEPA