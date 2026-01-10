Zweites Tor für Meixner in laufender PWHL-Saison

Anna Meixner hat ihre Punkteflaute in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga PWHL beendet.

Österreichs Nationalteam-Kapitänin erzielte beim 4:2-Sieg von Ottawa Charge gegen die Vancouver Goldeneyes am Freitag ihren zweiten Saisontreffer. Es war ihr elfter Saisoneinsatz. Auch ihr erstes Tor hatte Meixner – in Runde zwei – gegen den kanadischen Rivalen erzielt. Ottawa rangiert in der Tabelle unter acht Teams an der fünften Stelle.

(APA) / Bild: Imago