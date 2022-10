Zweitligist Darmstadt wirft Gladbach raus – Schalke mit klarer Pleite out

via

Mit der fünften Pflichtspielpleite in Folge hat Schalke 04 seinen Trainer Frank Kramer wohl um den Job gebracht. Auch Borussia Mönchengladbach verabschiedete sich in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal – als fünfter Bundesligist. Der VfL Wolfsburg und der VfL Bochum kämpften sich mit Mühe ins Achtelfinale.

Vier Tage nach dem 0:3 in der Bundesliga verlor der umstrittene Kramer auch sein zweites „Endspiel“ bei der TSG Hoffenheim (Baumgartner bis 82.) mit 1:5 (0:3) und sah eine indiskutable Leistung des Aufsteigers. Der Rauswurf des 50-Jährigen dürfte vor der richtungweisenden Partie am Sonntag beim direkten Konkurrenten Hertha BSC alternativlos sein.

Gladbach schied beim Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt 98 (Karic bis 83.) mit 1:2 (0:1) aus. Wolfsburg (Wimmer bis 80.) setzte sich im hitzigen Niedersachsenderby bei Eintracht Braunschweig mit 2:1 (1:1) durch, Bochum mit Stöger) mit 1:0 (0:0) beim Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg.

Bereits in der fünften Minute lag Schalke wieder hinten. Munas Dabbur (5.) traf wie schon beim 3:0 in Gelsenkirchen am vergangenen Freitag, beim 0:2 durch Angelino (16.) sah Torhüter Alexander Schwolow schlecht aus. Noch mal Dabbur (43.), der Ex-Schalker Ozan Kabak (51.) und Pavel Kaderabek (63.) besiegelten die höchste Pokalniederlage der Königsblauen seit 2005. Dominick Drexler (70.) gelang nur der Ehrentreffer.

Gladbach musste früh ohne den verletzten Keeper Yann Sommer auskommen (13.), nach dem 0:1 durch Phillip Tietz (23.) egalisierte Luca Netz (48.). Doch Aaron Seydel (79.) sorgte für das Aus. Mattias Svanberg (8.) und Jakub Kaminski (65.) schossen die Wölfe ins Achtelfinale, Maurice Multhaup (40.) glich zwischenzeitlich für Braunschweig aus. Bochum hatte im Elversberger Nebel zunächst Glück, dass Jannik Rochelt die Latte traf (58.), ehe Kapitän Anthony Losilla (85.) spät das Spiel entschied.

