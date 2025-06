Zweitligist FAC verpflichtet Abwehrhünen

Der Floridsdorfer AC verpflichtet Simon Filipovic. Der Vertrag des 21-Jährigen läuft bis zum Sommer 2028.

Mit Simon Filipovic holt der FAC ein vielversprechendes Abwehrtalent in seine Reihen – der 21-jährige Linksfuß unterschreibt für drei Jahre bei den Blau-Weißen. Der1,95 Meter große Innenverteidiger ist der dritte Sommerneuzugang der laufenden Transferperiode.

Simon Filipovic begann seine fußballerische Ausbildung in der Jugend des ASV Vösendorf und durchlief anschließend die Akademien der Admira Wacker und des SK Rapid. Im Zuge des Wechsels zum KSV 1919 im Sommer 2024 wurde er als Kooperationsspieler in die Regionalliga zum Deutschlandsberger SC gemeldet. In der vergangenen Saison stand er trotzdem bei den Falken drei Mal im Kader und sammelte seine ersten Spielminuten in der ADMIRAL 2. Liga.

Bild: FAC