Der SV Horn hat den ehemaligen U21-Teamtorhüter Fabian Ehmann (9 Länderspiele) unter Vertrag genommen.

Der 22-Jährige spielte zuletzt für Vendsyssel FF in der zweiten dänischen Liga, davor war er für Aris Saloniki in Griechenland tätig. Bei den in der 2. Liga engagierten Waldviertlern erhielt er nun einen Zweijahresvertrag, wie diese am Mittwoch bekannt gaben.

(APA) / Bild: GEPA