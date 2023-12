Zweitligist St. Pölten präsentiert neuen Trainer

Philipp Semlic ist neuer Cheftrainer beim SKN St. Pölten. Der ehemalige Coach des SV Lafnitz wurde am Montag vom Fußball-Zweitligisten aus Niederösterreich als „Wunschlösung“ präsentiert. Der 40-jährige Steirer wird mit Beginn der Vorbereitung beim Tabellenvierten einsteigen. St. Pölten hatte sich Ende Oktober vom Trainer-Gespann Stephan Helm und Emanuel Pogatetz getrennt, Sport-Geschäftsführer Jan Schlaudraff betreute das Team danach interimistisch.

Semlic will beim SKN „eine dominante und zielorientierte Spielweise an den Tag legen und damit Erfolg haben“. Der vor Saisonbeginn angepeilte Aufstieg in die Bundesliga dürfte im Frühjahr angesichts elf Zählern Rückstand auf Tabellenführer GAK schwer zu schaffen sein. Semlic war ab 2020 dreieinhalb Jahre bei Lafnitz tätig, verließ den Club aber diesen Sommer.

„Wir wollen mit dem SKN eine dominante und zielorientierte Spielweise an den Tag legen und damit Erfolg haben. Der SKN hat mit dem Umfeld und den Strukturen großes Potential“, wird der neue Trainer des SKN zitiert.

(APA/Red.)

Beitragsbild: GEPA.