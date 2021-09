Zwischen Euphorie und Frust: Bundesligateams mit turbulenter Europacup-Woche

via

via Sky Sport Austria

Salzburg holt in der Champions League ein beachtliches Remis beim FC Sevilla, der LASK gewinnt in der Conference League Spiel eins nach Dominik Thalhammer überzeugend. Für Rapid und Sturm setzt es hingegen in der Europa League frustrierende Niederlagen – Österreichs Europacup-Starter haben eine turbulente Woche hinter sich.