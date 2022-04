1. Freies Training: Leclerc im Regen von Imola vorne

Im Regen von Imola hat WM-Spitzenreiter Charles Leclerc erneut einen starken Eindruck hinterlassen und seinen Rivalen Max Verstappen (Red Bull) abgehängt.

Unbeeindruckt von den schwierigen Bedingungen drehte der 24-Jährige beim Ferrari-Heimspiel im ersten freien Training zum Großen Preis der Emilia-Romagna in 1:29,402 Minuten mit Abstand die schnellste Runde, Verstappen hatte als Dritter schon fast anderthalb Sekunden Rückstand. Zweiter wurde Leclercs Teamkollege Carlos Sainz (+0,877) im zweiten Ferrari.

VIDEO: Leclerc verhindert Crash

In Imola hatte es im Tagesverlauf teilweise heftig geregnet. Für das Qualifying am Nachmittag (um 17.00 Uhr live auf Sky Sport F1) vor dem Sprintrennen am Samstag (16.30 Uhr) waren bessere Bedingungen vorausgesagt. Im Sprint wird die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr live auf Sky Sport F1) entschieden.

VIDEO: Norris strandet im Kiesbett

(SID)

Bild: Imago