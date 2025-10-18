Aufstellungen: So starten die Teams in die Samstagsspiele der 10. Runde in der ADMIRAL Bundesliga.

Es ist der erste Auftritt von Peter Pacult an der Seitenlinie des Wolfsberger AC. Der 65-Jährige kündigte gleich bei Amtsantritt an, nicht viel verändern zu wollen. In seiner ersten Startelf ist einzig Dominik Baumgartner „neu“, der im letzten Spiel der Wölfe krank gefehlt hat.

Das sind die Aufstellungen der heutigen Spiele:

WAC – SV Ried

WSG Tirol – Austria Wien

GAK – TSV Hartberg

Bild: GEPA