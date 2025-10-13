Mit Peter Pacult hat der WAC einen Nachfolger für den scheidenden Trainer Dietmar Kühbauer gefunden – So bewertet Sky-Experte Andreas Herzog die Entscheidung der Lavanttaler.

Nach 51 Pflichtspielen ist nun auch die zweite Amtszeit von Kühbauer beim Wolfsberger AC vorbei. Vor wenigen Tagen schloss sich der 54-Jährige überraschend einem anderen seiner Ex-Klubs an: dem LASK. Nun übernimmt der ehemalige Klagenfurt-Trainer Peter Pacult im Lavanttal.

„Er übernimmt eine total homogene, intakte Mannschaft die letztes Jahr wirklich erfolgreich war“, traut Sky-Experte Andreas Herzog dem 65-jährigen Wiener bei seinem neuen Arbeitgeber sofortigen Erfolg zu.

Herzog traut Pacult schnellen Erfolg zu

Herzog glaubt trotz des Trainerwechsels an eine starke Saison der Wolfsberger: „Heuer schaut es auch wieder richtig gut aus. Der WAC ist weiterhin eine Mannschaft, die wieder locker um die Top drei mitspielen kann.“

„Ich erwarte von ihm, dass er um einen Titel mitspielt“, scherzt Herzog: „Ob Cupsieger oder Meister, das kann sich aussuchen.“

Es ist die erste Trainerstation für Pacult seit seinem Rauswurf bei Austria Klagenfurt im vergangenen Mai. 156 Pflichtspiele hatte der Wiener an der Seitenlinie der Kärntner gestanden.

