Transferhammer perfekt! Pacult übernimmt beim WAC

Nächster Paukenschlag in der ADMIRAL Bundesliga! Nachdem WAC-Trainer Dietmar Kühbauer überraschend zum LASK gewechselt war, sind die Lavanttaler auf der Suche nach einem neuen Coach nun fündig geworden. Sky-Experte Peter Pacult wird der neue Cheftrainer bei den Kärntnern. Dies gab der Verein am Montag offiziell bekannt.

Pacult war von Dezember 2020 bis April 2025 Cheftrainer bei Austria Klagenfurt. Der 65-Jährige führte den Kärntner Traditionsklub aus der 2. Liga über die Relegation in die Bundesliga. Dort qualifizierte sich der Neuling im Frühjahr 2022 für die Meistergruppe und wiederholte diesen Erfolg auch in den beiden darauffolgenden Spielzeiten. Noch im vergangenen Dezember unterschrieb Pacult einen neuen Vertrag bis 2027.

In Wolfsberg unterschreibt Peter Pacult nun einen Vertrag bis Saisonende inklusive Option auf ein weiteres Jahr. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim Wolfsberger AC und ich möchte mich beim Präsidenten für das Vertrauen in mich bedanken. Ich kann es kaum erwarten die Mannschaft näher kennenzulernen und mit der Arbeit am Platz zu beginnen“, so der neue WAC-Cheftrainer.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Zuvor war der ehemalige ÖFB-Teamspieler unter anderem bei 1860 München, FC Kärnten, Dynamo Dresden, RB Leipzig und dem FAC engagiert gewesen. Seine erfolgreichste Zeit hatte er von 2006 bis 2011 als Rapid-Trainer. Mit den Hütteldorfern gewann er in der Saison 2007/08 die Meisterschaft.

Sky bedankt sich bei Peter Pacult für seine Zeit als Sky-Experte und seine Einsätze bei „DAB I Der Audiobeweis“!

(Red.) / Foto: GEPA