Verein bestätigt: Kühbauer-Rückkehr zum LASK perfekt

Paukenschlag in der ADMIRAL Bundesliga! Wie der LASK nun auch offiziell bestätigt, kehrt Dietmar Kühbauer auf die Trainerbank der Linzer zurück. Der Burgenländer unterschreibt einen Vertrag bis 2027 mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Wie Sky bereits am Donnerstag in der Früh exklusiv berichtete, finden die Oberösterreicher in Kühbauer den Nachfolge von Joao Sacramento, der den Verein Ende September verlassen hat. Kühbauer war bereits von 2022 bis 2023 bei den Linzern als Cheftrainer im Amt. Damals absolvierte er 41 Pflichtspiele an der Seitenlinie der Oberösterreicher und führte den LASK als Dritter in der Europacup.

Kühbauer: „Freue mich, wieder beim LASK zu sein“

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Didi Kühbauer einen Trainer zurückholen konnten, der den Verein bestens kennt. Er steht für Leidenschaft, Klarheit und Konsequenz, nach intensiven Gesprächen war rasch klar, dass Didi die richtige Persönlichkeit ist, um die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Mit dem Wolfsberger AC haben wir Stillschweigen über die Ablösemodalitäten vereinbart“, so Sportdirektor Dino Buric über die Verpflichtung.

Kühbauer blickt seiner zweiten Amtszeit bei den Athletikern ebenfalls mit großer Vorfreude entgegen: „Ich freue mich sehr, wieder beim LASK zu sein. Ich habe die Zeit hier immer positiv in Erinnerung behalten – den Klub, die Fans und das Umfeld. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem Team wieder Konstanz und Überzeugung in unsere Leistungen zu bringen. Ich spüre große Motivation und will diesen Verein dorthin führen, wo er hingehört“, erklärte der neue LASK-Coach.

Kühbauer holte mit den Lavanttalern 2025 den ÖFB-Cup und wurde am Montag bei der Bruno-Gala zum Trainer des Jahres ausgezeichnet.

Mit nur sieben Punkten aus neun Spielen liegt der LASK aktuell auf dem vorletzten Rang der ADMIRAL Bundesliga. Der WAC hingegen rangiert auf dem zweiten Tabellenplatz, nur einen Zähler hinter Sturm Graz.

(Red.) / Bild: GEPA