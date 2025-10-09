Sky-Info: Kühbauer soll neuer LASK-Trainer werden

Der LASK scheint auf seiner Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden zu sein – und das bei der Liga-Konkurrenz.

Dietmar Kühbauer, bis dato Trainer des Wolfsberger AC, soll nach Sky-Informationen vor einer Rückkehr zum LASK stehen. Eine offizielle Bestätigung des LASK steht noch aus, dürfte jedoch in Kürze erfolgen.

Der 54-Jährige war bereits von 2022 bis 2023 bei den Linzern als Cheftrainer im Amt. Damals absolvierte er 41 Pflichtspiele an der Seitenlinie der Oberösterreicher und erreichte dabei einen Punkteschnitt von 1,73.

Kühbauer holte mit den Lavanttalern 2025 den ÖFB-Cup und wurde am Montag bei der Bruno-Gala zum Trainer des Jahres ausgezeichnet..

Nach der Trennung von Joao Sacramento Ende September, übernahm einmal mehr Maximilian Ritscher als Interimscoach beim LASK – nun dürfte man also im Lavanttal fündig geworden sein. Sacramento verlor fünf von neun Pflichtspielen mit seinem Team und nach nach einem „disziplinären Vorfall im Trainerteam“ schließlich den Hut.

Mit nur sieben Punkten aus neun Spielen liegt der LASK aktuell auf dem vorletzten Rang der ADMIRAL Bundesliga. Der WAC hingegen rangiert auf dem zweiten Tabellenplatz, nur einen Zähler hinter Sturm Graz.

