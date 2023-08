10. Neuzugang bei Jaissle-Klub Al-Ahli

Der Neo-Klub von Trainer Matthias Jaissle, Al-Ahli, hat den nächsten Star aus Europa verpflichtet: Der brasilianische Innenverteidiger Roger Ibanez wechselt von der AS Rom nach Saudi-Arabien.

Der 24-Jährige unterschrieb beim Saudi-Pro-League-Klub einen Vertrag bis 2027. Die Ablösesumme beträgt laut Transferexperte Fabrizio Romano 28,5 Millionen Euro plus Boni in Höhe von 3,5 Mio. Euro. Die Italiener sicherten sich zudem auch eine Beteiligung in Höhe von 30 Prozent bei einem möglichen Weiterverkauf. Ibanez bestritt bislang zwei Länderspiele für Brasilien und 107 Partien in der Serie A.

Insgesamt ist Ibanez der zehnte Neuzugang im Team von Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle. Al-Ahli gab in diesem Sommer bereits rund 93 Millionen Euro für neue Spieler aus. Mit Franck Kessié (FC Barcelona), Riyad Mahrez (Man City), Allan Saint-Maximin (Newcastle), Edouard Mendy (Chelsea) und Roberto Firmino (Liverpool) hat man bereits mehrere Stars aus Europa verpflichtet.

