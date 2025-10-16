100 Millionen Euro! XXL-Preisschild für Leipzig-Youngster

Er gilt als DIE Entdeckung auf dem Transfermarkt! Als RB Leipzig Yan Diomande für 20 Millionen Euro von Leganes verpflichtete, rieb sich der ein oder andere Fußballfan verwundert die Augen. Mittlerweile lässt er die Bundesliga und allen voran seine Gegenspieler staunen.

Wie Sky Sport exklusiv erfuhr, hat sich der RB-interne Marktwert von Diomande auf bis zu 100 Millionen Euro verfünffacht. Tendenz steigend.

Die Roten Bullen wissen um die enormen Qualitäten des 18-jährigen Neuzugangs und wollen mit diesem Preisschild in dreistelliger Millionenhöhe das eigene Revier markieren. Bei der Summe steigt automatisch eine Vielzahl an Klubs aus, lediglich die Top-5-Vereine in England und Paris Saint-Germain würden rein finanziell in Europa übrigbleiben. Leipzigs neuer Diamant heißt Diomande!

Der invers agierende Rechtsfuß soll nicht frühzeitig für einen verhältnismäßig geringen Betrag den nächsten Schritt gehen. Dafür spricht nach Sky Sport Informationen außerdem, dass der Ivorer für den kommenden Sommer keine Ausstiegsklausel im Vertrag integriert hat. Leipzig hält somit alle Trümpfe in der Hand und hat sich bereits kurz nach dem Saisonstart festgelegt, dass Diomande im Falle eines schnellen Abgangs zum Rekord-Transfer avancieren soll. Das Preisschild steht: 100 Millionen Euro!

Sensationelles Debüt für die A-Nationalmannschaft

Bereits während der Vorbereitung war klar: Dieser Dribbler hat etwas ganz Besonderes in seinem Spiel. Sowohl in den Trainingseinheiten als auch bei den Testspielen zauberte Diomande, tanzte regelmäßig an seinen Gegenspielern vorbei und beeindruckte dabei nicht nur seine eigene Mannschaft.

Ein Straßenfußballer, der das direkte Duell liebt, keine Unterzahlsituationen scheut und mit einer Menge Wucht in Richtung Box marschiert. Darüber hinaus verfügt der 18-Jährige über eine gewaltige Schusskraft. Und auch das Mindset stimmt! Im Rahmen seiner Vorstellung bei RB sagte Diomande vor ein paar Monaten: „Ich träume davon, irgendwann das orangefarbene Trikot der Elfenbeinküste zu tragen.“

Sein bemerkenswerter Saisonstart bescherte ihm prompt die Nominierung für die A-Nationalmannschaft! Diomandes Reaktion: zwei Spiele, zwei Tore gegen die Seychellen und Kenia. Sensationelles Debüt für die Auswahl der „Elefanten“.

RB aktivierte Exit-Option

Übrigens: Diomande absolvierte zwar nur zehn Pflichtspiele für Leganes, war aber insbesondere unmittelbar vor seinem Transfer nach Leipzig ein gefragter Mann. Die Roten Bullen waren früh dran, beobachteten ab Diomandes drittem Einsatz (gegen Barca) jedes Spiel live im Stadion oder am TV und boten mehrere Summen an Leganes, die alle Offerten ablehnten und auf die festgeschriebene Klausel verwiesen. Da der Druck größer wurde und immer mehr Konkurrenten auf der Matte standen, aktivierte RB schließlich die Exit-Option und überwies 20 Millionen Euro. Sämtliche Abwerbeversuche anderer Klubs (auch aus der Bundesliga) scheiterten.

Yan Diomande – ein Leipziger Top-Transfer, der dem Klub zunächst so lange wie möglich Freude und im Anschluss einen Geldregen bescheren soll.