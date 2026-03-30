100 Millionen! Palace-Star ganz oben auf der Wunschliste von Real Madrid

Laut der spanischen as steht Adam Wharton ganz oben auf der Wunschliste von Real Madrid.

Premier-League-Klub Crystal Palace würde den 22-jährigen Shootingstar nur ungern ziehen lassen, die Schmerzgrenze liegt dem Vernehmen nach bei rund 100 Millionen Euro. Wharton zählt bei den „Eagles“ zu den absoluten Säulen des Teams und hat dort unter Chefcoach Oliver Glasner eine enorme Entwicklung genommen. Der Mittelfeldstratege ist mittlerweile vierfacher englischer Nationalspieler.

Wharton hat unlängst auch das Interesse mehrerer englischer Topklubs geweckt. Der Linksfuß, der im Februar 2024 für rund 21 Millionen Euro von den Blackburn Rovers gekommen war, hat bei Palace noch einen Vertrag bis 2029. Er ist aber bereit, im Sommer den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.

(Red.)

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