1000. Tor unter Klopp! Liverpool feiert Kantersieg gegen Sparta

Der FC Liverpool hat im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League einen 5:1-Sieg gegen Sparta Prag geholt und steht bereits so gut wie sicher im Viertelfinale.

Nach der Führung durch MacAllister erzielte Nunez mit dem 2:0 zugleich das 1000.-Liverpool Tor in der Ära Jürgen Klopp. Der Uruguayer traf auch zum 3:0, Sparta verkürzte durch ein Eigentor von Bradley. Diaz und der Ex-Salzburger Szoboszlai machten in der Schlussphase alles klar.

Liverpool erspielte sich in Prag bereits in der ersten Hälfte einen komfortablen Vorsprung. Nachdem Alexis MacAllister im Strafraum gefoult wurde, verwandelte der argentinische Weltmeister den Elfmeter selbst eiskalt (6.). Darwin Nunez erhöhte in der 25. Minute mit einem Distanzschuss, bei dem Sparta-Goalie Peter Vindahl nicht gut aussah. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schnürte der Uruguayer den Doppelpack (45.+3).

Unmittelbar nach Wiederanpfiff verkürzte Sparta durch ein Eigentor des zur Pause eingewechselten Conor Bradley (46.). Doch den „Reds“ stellten nur wenig später den Drei-Tore-Vorsprung durch Luis Diaz (53.) wieder her. Den Schlusspunkt setzte der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai in der Nachspielzeit (94.). Zuvor war ein Tor von Mohamed Salah, der nach mehrwöchiger Verletzungspause als „Joker“ in der 84. Minute vermeintlich getroffen hatte, wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben worden.

Alle Tore:

0:1 – MacAllister

0:2 – Nunez

0:3 – Nunez

1:3 – Bradley (Eigentor)

1:4 – Diaz

1:5 – Szoboszlai

(APA)/Bild: GEPA