115-köpfiges Aufgebot: ÖOC nominiert Team für Olympia

Das Österreichische Olympische Komitee hat am Montag 52 Athletinnen und 63 Athleten für die am 6. Februar beginnenden Winterspiele in Mailand/Cortina nominiert.

Das 115-köpfige Aufgebot ist das größte seit Sotschi 2014 (130). Die Quotenplätze wurden weitgehend in Anspruch genommen, Österreich wird an allen Schauplätzen in Italien und Südtirol vertreten sein. Die Medaillenlatte liegt mit je sieben Gold- und Silber- sowie vier Bronzemedaillen vor vier Jahren in Peking hoch.

„Wir können mit breiter Brust auftreten. Wir haben arrivierte Sportlerinnen und Sportler, die man zu Medaillenkandidaten zählen kann. Wir haben Newcomer, die für Überraschungen sorgen können. Aufgeteilt auf alle Regionen und Sportarten“, sagte ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer. Als Ziel gab er als „Benchmark“ die Spiele von Peking an. „Die Anzahl der Medaillen sollte wieder erreichbar sein.“

Drei Goldene von 2022 dabei

Mit Anna Gasser, Benjamin Karl und Alessandro Hämmerle sind auch drei der fünf Goldenen von 2022 wieder mit dabei. Nicht berücksichtigt wurde Skirennläufer Johannes Strolz, Matthias Mayer hat seine Karriere bereits beendet. Im je 11 Athletinnen und Athleten umfassenden Alpinteam fehlt Ricarda Haaser, die allerdings nach der Verletzung noch nicht wieder zu ihrer Leistungsfähigkeit gelangt ist. Die Frauen fahren in Cortina d’Ampezzo um Edelmetall, die Männer in Bormio. Dort kommt auch Skibergsteigen mit österreichischer Teilnahme bei Frauen und Männern (je 1) zu seinem olympischen Debüt.

Bei den Hallen-Eisbewerben in Mailand sind mit Olga Mikutina eine Eiskunstläuferin sowie je drei Aktive im Eisschnelllauf und einem Short Tracker im Einsatz. Der Eiskanal von Cortina könnte zur Erfolgsbahn für Österreichs Abordnung Skeleton (3 ÖOC-Aktive), Bob (12) und Rodeln (11) mit dem u.a. in diesem Winter so erfolgreichen Doppelsitzer-Duo Selina Egle/Lara Kipp werden.

Meiste Athletinnen und Athleten in Livigno

Zahlenmäßig am stärksten vertreten ist Österreich in Livigno, wo sämtliche Medaillenentscheidungen im Snowboard (16 ÖOC-Aktive), Ski Cross (7) und Freestyle/Freeski (6) angesetzt sind. Biathlon findet in Antholz statt (9), in Predazzo/Tesero werden im Skispringen (8), Skilanglauf (8) und der Nordischen Kombination (3) Medaillen vergeben. Letztere ist die einzige Disziplin, in der es keine Frauenbewerbe gibt. Österreich bietet mit Lisa Hirner seine beste Nordische Kombiniererin im Spezialspringen auf.

Auf Bundesländer aufgeteilt entfallen 41 Personen auf Tirol, 21 auf Salzburg, 12 auf die Steiermark, je 11 auf Vorarlberg und Kärnten, 10 auf Niederösterreich, 6 auf Oberösterreich und 3 auf Wien.

BIATHLON (9):

Frauen (5): Anna Andexer, Anna Gandler, Lisa Hauser, Anna Juppe, Tamara Steiner

Männer (4): Simon Eder, Patrick Jakob, Fabian Müllauer, Dominic Unterweger

BOB (12):

Frauen (4): Katrin Beierl, Victoria Festin, Lea Haslwanter, Christania Williams. Ersatz: Nicola Pichler

Männer (8): Daniel Bertschler, Kristian Huber, Jakob Mandlbauer, Sebastian Mitterer, Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi, Markus Sammer, Sascha Stepan, Markus Treichl. Ersatz: Leo Sares

EISKUNSTLAUF (1):

Frauen (1): Olga Mikutina

EISSCHNELLLAUF (6):

Frauen (3): Vanessa Herzog, Anna Molnar, Jeannine Rosner

Männer (3): Alexander Farthofer, Ignaz Gschwentner, Gabriel Odor

NORDISCHE KOMBINATION (3):

Männer (3): Johannes Lamparter, Thomas Rettenegger, Stefan Rettenegger

RODELN (11):

Frauen (5): Selina Egle, Lara Kipp, Hannah Prock, Lisa Schulte, Dorothea Schwarz

Männer (6): Juri Gatt, Nico Gleirscher, Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Riccardo Schöpf, Thomas Steu

SHORT TRACK (1):

Männer (1): Nicolas Andermann

SKELETON (3):

Frauen (1): Janine Flock

Männer (2): Florian Auer, Samuel Maier

SKI ALPIN (22):

Frauen (11): Nina Astner, Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Cornelia Hütter, Nina Ortlieb, Mirjam Puchner, Ariane Rädler, Julia Scheib, Katharina Truppe

Männer (11): Stefan Babinsky, Stefan Brennsteiner, Manuel Feller, Lukas Feurstein, Patrick Feurstein, Fabio Gstrein, Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger, Vincent Kriechmayr, Michael Matt, Marco Schwarz

SKIBERGSTEIGEN (2)

Frauen (1): Johanna Hiemer

Männer (1): Paul Verbnjak

SKI CROSS (7):

Frauen (3): Christina Födermayr, Sonja Gigler, Katrin Ofner

Männer (4): Johannes Aujesky, Christoph Danksagmüller, Nicolas Lussnig, Adam Kappacher

SKI FREESTLYE / FREESKI (6):

Big Air, Slopestyle, Halfpipe:

Frauen (1): Lara Wolf

Männer (3): Samuel Baumgartner, Julius Forer, Matej Svancer

Buckelpiste:

Frauen (2): Avital Carroll, Katharina Ramsauer

SKILANGLAUF (8):

Frauen (5): Lisa Achleitner, Katharina Brudermann, Heidi Bucher, Magdalena Scherz, Teresa Stadlober

Männer (3): Michael Föttinger, Benjamin Moser, Mika Vermeulen

SKISPRINGEN (8):

Frauen (4): Lisa Eder, Lisa Hirner, Julia Mühlbacher, Meghann Wadsak

Männer (4): Stephan Embacher, Jan Hörl, Stefan Kraft, Daniel Tschofenig

SNOWBOARD (16):

Alpin (7):

Frauen (3): Martina Ankele, Sabine Payer, Claudia Riegler

Männer (4): Benjamin Karl, Fabian Obmann, Alexander Payer, Andreas Prommegger

Cross (5):

Frauen (1): Pia Zerkhold

Männer (4): Jakob Dusek, Alessandro Hämmerle, Lukas Pachner, David Pickl

Freestyle (4) – Big Air, Slopestyle, Halfpipe:

Frauen (2): Anna Gasser, Hanna Karrer

Männer (2): Florian Lechner, Clemens Millauer

Prommegger mit 6. Teilnahme unter ÖOC-Winter-Rekordlern

Alpin-Snowboarder Andreas Prommegger wird im Februar in Italien zum sechsten Mal bei Olympischen Winterspielen dabei sein. Der Salzburger wurde am Montag wie 2006, 2010, 2014, 2018 und 2022 vom Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) für das Großereignis nominiert, womit er nun einem rot-weiß-roten Spitzen-Quartett angehört. Schon davor auf sechs Teilnahmen hatten es nämlich Biathlet Alfred Eder 1994, Rodler Markus Prock 2002 und Kombinierer Mario Stecher 2015 gebracht.

„Das erfüllt mich mit Stolz und ich fühle mich privilegiert“, reagierte Prommegger auf seine sechste Nominierung. „Das heißt, dass man über eine extrem lange Spanne wirklich viel richtig gemacht haben muss. Danke an die Familie, es ist auch nicht immer leicht. Der ganze Fokus und die Energie sind auf dieses Highlight gerichtet. Ich weiß, dass ich nach wie vor zu den Schnellsten gehöre. Und wenn alles zusammenpasst, dann kann ich ganz vorne mitmischen.“

Eine Teilnahme hinter dem 45-Jährigen und jeweils zum fünften Mal nominiert wurden Biathlet Simon Eder, Rodler Wolfgang Kindl, Ski Crosserin Katrin Ofner sowie die Snowboarder Benjamin Karl und Claudia Riegler. Die 52-Jährige hatte ihr Olympia-Debüt 2002 in Salt Lake City gegeben, für Peking 2022 war sie wegen des Fehlens einer Corona-Impfung nicht nominiert worden. Zwölf österreichische Sportlerinnen und Sportler haben es auf fünf Winter-Teilnahmen gebracht, darunter mit Kombinierer Felix Gottwald Österreichs erfolgreichster Olympionike.

Oktett neu mit bisher vier Nominierungen

Gleich acht Aktive rücken bei den Spielen in Mailand/Cortina auf vier Nominierungen auf, alle haben sie diese infolge und damit seit Sotschi 2014 angeschrieben. Es sind dies Biathletin Lisa Hauser, Bob-Anschieber Markus Sammer, Eisschnellläuferin Vanessa Herzog, Skeleton-Ass Janine Flock, Ski-Star Cornelia Hütter, Langläuferin Teresa Stadlober, Snowboard-Cross-Olympiasieger Alessandro Hämmerle sowie seine Spartenkollegin und Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser.

Unangefochtener ÖOC-Rekordmann ist der Ende November im Alter von 83 Jahren verstorbene Hubert Raudaschl, er war im Zeitraum 1960 bis 1996 zehnmal im Segeln bei Sommerspielen vor Ort.

Österreichs „Dauerbrenner“ bei Olympischen Winterspielen:

6 Teilnahmen:

Alfred Eder/Biathlon (76,80,84,88,92,94)

Markus Prock/Rodeln (84,88,92,94,98,02)

Mario Stecher/Nordische Kombination (94,98,02,06,10,14)

Andreas Prommegger/Snowboard (06,10,14,18,22,26) *

5 Teilnahmen:

Alois Stadlober/Langlauf (84,88,92,94,98)

Emese Hunyady/Eisschnelllauf (88,92,94,98,02) plus 1984 für Ungarn

Ludwig Gredler/Biathlon (92,94,98,02,06)

Markus Schiegl/Rodeln (94,98,02,06,10)

Tobias Schiegl/Rodeln (94,98,02,06,10)

Felix Gottwald/Nordische Kombination (94,98,02,06,10)

Christoph Bieler/Nord. Kombination (1998,02,06,10,14)

Simon Eder/Biathlon (10,14,18,22,26) *

Wolfgang Kindl/Rodeln (10,14,18,22,26) *

Katrin Ofner/Ski Cross (10,14,18,22,26) *

Benjamin Karl/Snowboard (10,14,18,22,26) *

Claudia Riegler/Snowboard (02,10,14,18,26) *

* = noch aktiv

(APA) / Bild: GEPA