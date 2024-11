12. Bundesliga-Runde: Die Aufstellungen der Sonntagspartien

Teil zwei des Starts in die zweite Hälfte des Grunddurchgangs: In der ADMIRAL Bundesliga steht die 12. Runde an. Auch am heutigen Sonntag stehen wieder drei Spiele auf dem Programm – ab 13:30 Uhr LIVE & EXKLUSIV bei Sky Sport Austria!

Im frühen Match-Doppel treffen die Kärntner Rivalen Austria Klagenfurt und Wolfsberger AC aufeinander – nur wenige Tage nach dem dramatischen Cup-Duell, welches die Lavanttaler im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnten. Parallel dazu empfängt die WSG Tirol den SCR Altach zum West-Duell. Abgeschlossen wird der Spieltag durch das Heimspiel der Wiener Austria gegen Blau-Weiß Linz – ab 16:30 LIVE auf Sky Sport Austria!

Alle Spiele ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass!

Austria Klagenfurt – Wolfsberger AC (Sky Sport Austria 2)

WSG Tirol – SCR Altach (Sky Sport Austria 3)

Austria Wien – Blau-Weiß Linz (Sky Sport Austria 1)

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.