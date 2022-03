130 Millionen Euro! Aston Villa arbeitet an Mega-Deal

via

via Sky Sport Austria

Sorgt Aston Villa für den nächsten Blockbuster-Deal? Wie die englische Times berichtet, buhlt das Team von Steven Gerrard um Kalvin Phillips von Leeds United. Dem Bericht zufolge würde der Klub aus Birmingham für den englischen Nationalspieler bis zu 72 Millionen Euro (60 Millionen Pfund) auf den Tisch legen.

Um Phillips einen Wechsel schmackhaft zu machen, bekommt der Mittelfeldspieler demnach einen Fünfjahresvertrag angeboten, der ihm pro Saison zwölf Millionen Euro einbringen soll. Dann würde sich das Gesamtvolumen des Deals auf über 130 Millionen Euro belaufen. Damit könnte er im Sommer zum mit Abstand teuersten englischen Mittelfeldspieler der Fußballgeschichte avancieren.

Phillips steht in Leeds noch bis 2024 unter Vertrag. Aktuell laboriert er an einer Oberschenkelverletzung, kommt daher in der laufenden Saison erst auf zwölf Premier-League-Einsätze.

(skysport.de) / Bild: Imago