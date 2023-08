133 Millionen Euro! Caicedo neuer PL-Rekord-Transfer

Moises Caicedo wechselt für die Rekordsumme von 133 Millionen Euro plus Bonuszahlungen von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea.

Es schien bereits alles klar zu sein: Jürgen Klopp und der FC Liverpool hatten sich schon auf Moises Caicedo gefreut, für den die Reds laut „The Athletic“ die Rekord-Summe von 127 Millionen Euro auf den Tisch gelegt hatten. In letzter Sekunde kam es jedoch zur Kehrtwende, der FC Chelsea grätschte in den vermeintlich fixen Deal zwischen Liverpool und Caicedo noch hinein und erhält nun den Zuschlag.

Chelsea hat den Transfer am Montagabend offiziell verkündet.

Caicedo überholt Fernandez

Für den ecuadorianischen Mittelfeldspieler bezahlen die Blues 133 Millionen Euro plus Bonuszahlungen an Brighton & Hove Albion, womit der 21-Jährige zum teuersten Transfer der PL-Geschichte wird. Zuvor hatten Enzo Fernandez (121 Millionen), Jack Grealish (117,5 Millionen), Declan Rice (116,6 Millionen) und Romelu Lukaku die Liste der teuersten Transfers in der obersten englischen Spielklasse angeführt.

In der abgelaufenen PL-Spielzeit kam Caicedo auf 34 Startelfeinsätze im defensiven Mittelfeld für die Seagulls und erhält an der Stamford Bridge einen Acht-Jahres-Vertrag bis 2031 mit einem weiteren Jahr Option.

Nächster Chelsea-Steal?

Der Rekord-Transfer könnte beim FC Chelsea zudem bereits in Kürze einen neuen Team-Kollegen erhalten, der kurioserweise ebenfalls zunächst mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht wurde. So wollen die Blues nun auch Top-Talent Romeo Lavia seinem PL-Konkurrenten abwerben. Lavia hatte sich englischen Medienberichten zufolge bereits mündlich mit Liverpool geeinigt, doch will nach Sky Informationen nun auch noch zum FC Chelsea.

Eine finale Summe für den 19-Jährigen steht noch nicht fest, jedoch befinden sich die Blues und Southampton bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen.

