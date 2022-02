140 Millionen Euro Förderung: Sportbericht 2020 bilanziert über stattliche staatliche Ausgaben

Dem erstmals seit 15 Jahren wieder vorgelegten Sportbericht ist laut Parlamentsdirektion zu entnehmen, dass das Sportministerium im Jahr 2020 rund 140,5 Millionen Euro für die Förderung der gesellschafts-, sozial- und gesundheitspolitischen Funktion des Sports, die Sportvereine und Sportverbände aufgewendet hat. Die coronabedingte Unterstützung von Vereinen und Organisationen beliefen sich 2020 auf 47 Millionen Euro aus dem NPO-Fonds.

Wie aus dem im Sportausschuss des Nationalrats am Donnerstag diskutierten Bericht außerdem hervorgeht, schüttete die Bundes-Sport GmbH im Jahr 2020 für die Förderung des Leistungs- und Spitzensports 49,8 Millionen Euro aus. Der Breitensport erhielt 35,9 Mio. Zusätzliche 8,46 Millionen gingen an den Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB), 7,23 Millionen an das Österreichische Olympische- und Paralympische Komitee, an Sport Austria, den Österreichischen Behindertensportverband sowie an Special Olympics Österreich. Die Sportligen erhielten 2020 coronabedingte Sonderförderungen von rund 12 Millionen.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.