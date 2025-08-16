15-Jähriger bricht Rekord in Eredivisie

Der erst 15 Jahre alte Jadiel Pereira da Gama hat den Altersrekord in der niederländischen Eredivisie gebrochen.

Der Mittelfeldspieler von PEC Zwolle wurde am Freitag beim 2:0-Auswärtssieg gegen Telstar in der 88. Minute eingewechselt. Pereira da Gama war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre und 243 Tage alt.

Auf der Tribüne saß Bondscoach Ronald Koeman – sein Sohn Ronald junior ist der Telstar-Torwart. Den bisherigen Rekord hatte im November 1959 Wim Kras vom FC Volendam mit 15 Jahren und 290 Tagen aufgestellt.

„Wie Lamine Yamal“

„Ich will unbedingt Champions League spielen. Am liebsten schon, wenn ich 16 bin – so wie Lamine Yamal“, sagte Pereira da Gama nach dem Spiel. Der Defensivspieler stammt aus Zwolles Fußball-Schule.

Mitte Juli hatte der niederländische Fußballverband KNVB auf Wunsch der beiden Profiligen das Mindestalter bei Männern und Frauen von 16 auf 15 Jahre gesenkt. Die Ligen wollten mit dem Amateurfußball gleichgestellt werden, wo schon seit längerer Zeit 15-Jährige bei den Senioren mitspielen dürfen. Bei der Aufstellung von Jugendlichen verlangt der KNVB, dass die Gesetze gegen Kinderarbeit und Arbeitszeiten befolgt werden.

