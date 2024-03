15 Punkte vor Juve! Inter baut Tabellenführung aus

Inter Mailand ist den Verfolgern in der italienischen Fußball-Meisterschaft weiter enteilt und auf besten Weg Richtung Meistertitel.

Das Team von Trainer Simone Inzaghi besiegte am Montag zu Hause Genoa mit 2:1 (2:0) und liegt bereits 15 Punkte vor Juventus Turin, das am Vortag bei Meister SSC Napoli mit 1:2 verloren hat. Inter hat damit auch das neunte Ligaspiel in diesem Jahr gewonnen, ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic wurde in der 76. Minute eingewechselt.

Kristjan Asllani (30.) und Alexis Sanchez per Elfmeter (38.) brachten die Mailänder 2:0 in Führung, Johan Vasquez (54.) gelang der Anschlusstreffer.

(APA).

Beitragsbild: Imago.