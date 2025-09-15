17-jährige US-Amerikanerin holt Titel in Mexiko

Die erst 17-jährige Iva Jovic hat am Sonntag das mit 1,065 Mio. Dollar dotierte WTA-500-Turnier in Guadalajara gewonnen.

Die US-Amerikanerin besiegte die Kolumbianerin Emiliana Arango 6:4,6:1 und scheint damit im aktuellen WTA-Ranking bereits auf Rang 36 auf. Anfang des Jahres stand sie noch an Position 191.

Auch Österreichs ebenfalls 17-jährige Frauen-Nachwuchshoffnung Lilli Tagger freut sich über ein neues Karrierehoch: Nach ihrem ITF-W75-Turniersieg in Bukarest, dem zweiten auf Erwachsenenebene, kletterte sie um 72 Ränge auf Platz 275.

(APA)

Beitragsbild: Imago